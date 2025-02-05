5 февраля, 14:10
Проще не бывает: лимонный кекс, который каждый раз поражает вкусом
Очень ароматный, невероятно нежный, вкусный и влажный – все это о лимонном кексе. Он идеален, а готовится чрезвычайно просто.
Это лакомство подойдет как для повседневного чаепития, так и для праздничного десерта. Как приготовить лимонный кекс с изюмом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суббота.
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Лимонный кекс с изюмом
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 200 граммов масла сливочного;
– 150 граммов сахара;
– 1 лимон;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– ванилин;
– 100 граммов изюма.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром в пышную белую массу. Добавьте растопленное сливочное масло, цедру и сок одного лимона и ванилин. Перемешайте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте до однородного состояния (можно немного взбить миксером).
- Добавьте изюм – перемешайте.
- Вылейте в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут.
- Дайте полностью остыть, присыпьте сахарной пудрой и нарежьте на кусочки.
Приятного аппетита!
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