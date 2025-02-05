Проще не бывает: лимонный кекс, который каждый раз поражает вкусом

Очень ароматный, невероятно нежный, вкусный и влажный – все это о лимонном кексе. Он идеален, а готовится чрезвычайно просто.

Это лакомство подойдет как для повседневного чаепития, так и для праздничного десерта. Как приготовить лимонный кекс с изюмом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суббота. Читайте также Их хотят попробовать все: готовим инстаграмные японские пирожные "Моти" Лимонный кекс с изюмом Время: 1 час

1 час Порции: 8 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 граммов масла сливочного;

– 150 граммов сахара;

– 1 лимон;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– ванилин;

– 100 граммов изюма. Приготовление: Взбейте яйца с сахаром в пышную белую массу. Добавьте растопленное сливочное масло, цедру и сок одного лимона и ванилин. Перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте до однородного состояния (можно немного взбить миксером).

Добавьте изюм – перемешайте.

Вылейте в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут.

Дайте полностью остыть, присыпьте сахарной пудрой и нарежьте на кусочки. Приятного аппетита! Тоже интересно: вафельные трубочки с белковым кремом.