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10 июня, 14:16
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Идеальнее не придумаешь: ароматный лосось с прованскими травами в духовке

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Запеченный лосось с прованскими травами готовится в течение 30 минут и рассчитан на 2 порции.
  • Если хотите легкое, необычное основное блюдо, то ничего лучше, чем запеченное филе лосося – не найдете.

Лосось – это о нежности, сочности и изысканном вкусе. Это блюдо, запеченное в духовке, непременно станет любимым для тех, кто стремится произвести впечатление за обеденным или вечерним столом.

Он готовится просто, а в результате превосходит все ожидания. Как вкусно запечь лосось рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Запеченный лосось с прованскими травами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 филе лосося;
– 1/2 сока лимона;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– пару щепоток сладкой паприки;
– пару щепоток чеснока;
– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Обваливайте рыбу в прованских травах с добавлением оливкового масла и лимонного сока. Можете оставить в холодильнике на 1 – 2 часа, или готовьте сразу.
     
  2. Подготовленный лосось посолите и поперчите по вкусу, а затем переложите в посуду для запекания.
     
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней блюдо примерно 20 минут. Время регулируйте в зависимости от толщины рыбы.
     
  4. Запеченный лосось с прованскими травами можно подавать с рукколой, шпинатом или листовым салатом.

Приятного аппетита!

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