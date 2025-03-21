Ягодные маффины к чаю: готовим нежные воздушные кексики, тающие во рту

Кексы со свежими ягодами являются универсальным десертом, который идеально подходит для завтрака, перекуса или семейного чаепития. Попробуйте свои силы в создании этих легких и воздушных кексов, которые, несомненно, понравятся каждому дома.

Приготовить их быстро и легко, а со стола они исчезают еще быстрее. Рецептом маффинов с ягодами делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife. Читайте также Минимум ингредиентов и времени: готовим шоколадный фондан, который получится у каждого всего за 10 минут Маффины с ягодами Время: 50 минут

50 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 180 граммов муки;

– 120 граммов сахара;

– 100 граммов сметаны;

– 70 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– щепотка соли;

– ягоды – на выбор;

– шоколад – по желанию. Приготовление: В глубокой миске взбейте масло с сахаром, добавляя ванильный сахар.

Яйца добавляйте по одному, взбивая смесь. Положите сметану и тщательно взбейте.

Маленькими порциями добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Добавьте ягоды и шоколад.

Разложите массу в формочки для кексов, заполнив на 3/4.

Выпекайте маффины в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и шоколадную колбаску, как в детстве.