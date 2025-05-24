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24 мая, 16:30
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Когда слова лишние: готовим кабачковые маффины с ветчиной и сыром, которые станут идеальной закуской

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Кабачковые маффины с ветчиной и сыром готовятся за 40 минут и рассчитаны на 8 – 10 порций.
  • Приготовьтесь к вкусному угощению за считанные минуты.

Кабачок – универсальный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Одним из ярких примеров являются соленые маффины с сыром и ветчиной.

За минимальное количество времени у вас получится очень вкусный перекус. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @aprilparadise.

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Кабачковые маффины с ветчиной и сыром

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков;
– 3 яйца;
– 150 граммов ветчины;
– 120 граммов сыра;
– 120 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль, перец, травы – по вкусу.

Как приготовить эти маффины: смотрите видео

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на мелкой терке. Посолите, хорошо отожмите.
     
  2. Добавьте яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками. Теперь муку и разрыхлитель.
     
  3. Всыпьте к массе перец и травы. Тщательно перемешайте.
     
  4. Переложите в формы. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

Приятного аппетита!

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