24 мая, 16:30
Когда слова лишние: готовим кабачковые маффины с ветчиной и сыром, которые станут идеальной закуской
Основні тези
- Кабачковые маффины с ветчиной и сыром готовятся за 40 минут и рассчитаны на 8 – 10 порций.
- Приготовьтесь к вкусному угощению за считанные минуты.
Кабачок – универсальный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Одним из ярких примеров являются соленые маффины с сыром и ветчиной.
За минимальное количество времени у вас получится очень вкусный перекус. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @aprilparadise.
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Кабачковые маффины с ветчиной и сыром
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков;
– 3 яйца;
– 150 граммов ветчины;
– 120 граммов сыра;
– 120 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль, перец, травы – по вкусу.
Как приготовить эти маффины: смотрите видео
Приготовление:
- Натрите кабачок на мелкой терке. Посолите, хорошо отожмите.
- Добавьте яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками. Теперь муку и разрыхлитель.
- Всыпьте к массе перец и травы. Тщательно перемешайте.
- Переложите в формы. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.
Приятного аппетита!
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