Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Можно есть просто ложкой: трендовый майонез с авокадо за 3 минуты
6 июня, 12:32
1

Можно есть просто ложкой: трендовый майонез с авокадо за 3 минуты

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Этот майонез изготавливается из авокадо и еще 3 ингредиентов.
  • Вегетарианский соус можно есть с хлебом, салатами, пастой или просто ложкой.

Его обычно называют майонезом, но правильнее было бы говорить соус. Он изготовлен из авокадо и прекрасно сочетается со всем. Намазанный на хлеб, политый на салаты, смешанный с пастой или просто прямо с ложки – не важно, потому что вкусно одинаково.

Предлагаем приготовить невероятную вегетарианскую авокадо-намазку. Понадобится всего несколько ингредиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

Читайте также Не навредит фигуре, а будет особенно вкусно: готовим домашний майонез без яиц за 2 минуты

Соус из авокадо

  • Время: 3 минуты
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 спелый авокадо;
– немного соли;
– 1 ложка лимонного сока;
– 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. Разрежьте пополам авокадо, выньте косточку и выньте мякоть. Поместите ее в чашу от блендера.
     
  2. Выжмите из лимона столовую ложку сока. Добавьте 3 столовые ложки масла. Взбейте до однородной массы.
     
  3. Посолите и еще раз взбейте блендером. Соус готов.

Его можно пробовать с чем-либо или просто ложкой. А для лучшего вкуса сверху присыпать сезамом или семенами.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: невероятный паштет из горбуши и сыра.