Маковые булочки с шоколадом от Эктора: рецепт на выходные

Маковые булочки с шоколадом – замечательное сочетание насыщенных вкусов. Пышное дрожжевое тесто служит идеальной основой, которая подчеркивает уникальную текстуру мака, что добавляет приятной ореховой нотки. Между тем добавление шоколада гарантирует слой насыщенности.

Эти домашние булочки от шефа Эктора Хименеса-Браво прекрасно подходят к кофе или как перекус в середине дня, пишет 24 Канал.

Читайте также Когда готовить нет времени, а сладенького хочется: готовим слойки с клубникой и маскарпоне

Маковые булочки с шоколадом с маком

Время: 2 часа

2 часа Порции:

Ингредиенты для теста:

– 250 миллилитров молока;

– 1 пакетик сухих дрожжей;

– 120 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1/2 чайной ложки соли 1/2 чайной ложки соли;

– 540 граммов муки пшеничной 540 граммов;

– 80 граммов сливочного масла.



Для начинки:

– 300 граммов маковой начинки;

– сливочное масло для смазывания теста;

– 90 граммов молочного шоколада для глазури.

Как приготовить маковые булочки с шоколадом: смотрите видео

Приготовление:

В теплое молоко всыпьте дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца и перемешайте.

Постепенно добавьте муку – сначала половину, перемешайте, затем остальные. Добавьте мягкое масло и замешайте тесто – оно будет мягким и немного липким.

Накройте тесто и оставьте на 1 час в теплом месте.

Тогда сформируйте булочки. Тесто обомните и раскатайте в тонкий пласт.

Смажьте 2/3 поверхности растопленным маслом, выложите маковую начинку. Сверните в рулет и нарежьте на порции.

Выложите булочки на противень, оставьте еще на 30 – 40 минут в теплом месте.

Выпекайте при температуре 175 градусов до золотистого цвета.

Остывшие булочки смажьте растопленным молочным шоколадом и смакуйте.

Готово!

Тоже приготовьте: воздушные клубничные маффины к чаю.