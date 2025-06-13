Будут готовы уже через час: хрустящие малосольные огурчики в пакете

Хозяйки могут приготовить ароматные малосольные огурцы в разы быстрее, чем обычно. Простой рецепт с пакетом позволяет сделать эту закуску всего за час.

Эти огурчики дополнят любые блюда или будут служить самостоятельной закуской. Как приготовить малосольные огурцы за час рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Соседка". Читайте также Легендарная закуска: готовим битую редиску, которая обогатит любую трапезу Малосольные огурцы за час Время: 1 час

1 час Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 столовая ложка каменной соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 3 – 5 зубков чеснока;

– большой пучок укропа с зонтиками;

– 1 – 2 больших листа хрена;

– 4 – 5 листочков смородины или вишни;

– маленький кусочек острого перца. Приготовление: Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде. После "ванны" обсушите их и срежьте кончики с обеих сторон. Это поможет быстрее и равномернее просолиться.

Укроп и листья хрена, смородины или вишни грубо порвите руками или нарежьте. Чеснок раздавите плоской стороной ножа или нарежьте пластинками.

Возьмите прочный пищевой пакет, сложите в него подготовленные огурцы, всю зелень, чеснок, соль и сахар.

Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха, и хорошо, энергично потрясите его в течение 1 – 2 минут. Все ингредиенты должны равномерно перемешаться, а огурцы – начать пускать сок.

Оставьте пакет при комнатной температуре примерно на 1 час. В течение этого времени желательно еще несколько раз его встряхнуть.

Уже через час можете наслаждаться огурцами. Но для еще более насыщенного вкуса можно подержать их в холодильнике 30 – 60 минут перед подачей. Приятного аппетита! Тоже попробуйте: запеченный камамбер в духовке.