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4 июля, 15:53
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Малосольные огурчики, которые можно есть уже через несколько часов: самый быстрый рецепт из всех

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сухой посол – это способ приготовления соленых огурцов, при котором не используется рассол.
  • Он требует минимум времени и усилий, к тому же приготовленные по этому рецепту малосольные огурцы получаются очень вкусными.

Малосольные огурцы – простая, но вкусная закуска. Ее можно приготовить разными способами, в том числе посолить огурцы и хранить их в пакетах или в банках.

Независимо от способа приготовления, результат получается неизменно ароматным. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @recepti_dariko делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями. Их можно есть уже через несколько часов.

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Малосольные огурцы сухого соления

  • Время: 20 минут (минимум 3 часа на соление)
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– 1 головка чеснока.

Приготовление:

  1. Огурцы вымойте, отрежьте попки, разрежьте пополам. Чеснок очистите, крупно порубите. Зелень мелко нарежьте.
  1. Смешайте все ингредиенты с солью в пакете, завяжите его и хорошо встряхните несколько раз. Поставьте в холодильник.
     
  2. Через 3 часа получите сочные, хрустящие и ярко зеленые огурчики.

Приятного аппетита!

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