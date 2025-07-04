Малосольные огурчики, которые можно есть уже через несколько часов: самый быстрый рецепт из всех
- Сухой посол – это способ приготовления соленых огурцов, при котором не используется рассол.
- Он требует минимум времени и усилий, к тому же приготовленные по этому рецепту малосольные огурцы получаются очень вкусными.
Малосольные огурцы – простая, но вкусная закуска. Ее можно приготовить разными способами, в том числе посолить огурцы и хранить их в пакетах или в банках.
Независимо от способа приготовления, результат получается неизменно ароматным. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @recepti_dariko делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями. Их можно есть уже через несколько часов.
Читайте также Консервированные помидоры черри, что станут находкой зимой: рецепт лучшей закуски
Малосольные огурцы сухого соления
- Время: 20 минут (минимум 3 часа на соление)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– 1 головка чеснока.
Приготовление:
- Огурцы вымойте, отрежьте попки, разрежьте пополам. Чеснок очистите, крупно порубите. Зелень мелко нарежьте.
- Смешайте все ингредиенты с солью в пакете, завяжите его и хорошо встряхните несколько раз. Поставьте в холодильник.
- Через 3 часа получите сочные, хрустящие и ярко зеленые огурчики.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда сделайте и эти малосольные помидоры, которые можно есть уже через 3 дня.