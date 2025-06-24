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24 июня, 14:10
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Сочетание нежности и сочности: идеальный десерт на все случаи жизни

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Мандариновая панакота является популярным десертом благодаря сочетанию нежности и сочности.
  • Рецепт требует 25 минут на приготовление и 3 – 4 часа на застывание.

Десерты с мандаринами известны своими нежными и сочными вкусовыми качествами. В сочетании с кремовой текстурой панакоты – комбинация имеет бешеную популярность среди любителей десертов.

Этот итальянский десерт легко приготовить дома. Рецептом мандариновой панакоты делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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    Мандариновая панакота

    • Время: 25 минут (3 – 4 часа на застывание)
    • Порции: 6

    Ингредиенты:
    – 5 мандарин;
    – 10 граммов желатина;
    – 30 миллилитров воды;
    – 80 граммов сахара;
    – 250 миллилитров сливок.

    Приготовление:

    1. Мандарины разберите и положите в блендер. Взбейте их и процедите через сито.
       
    2. Желатин в размере 5 граммов залейте 15 миллилитрами воды. В сок добавьте 40 граммов сахара и доведите до кипения. Положите желатин. Размешайте и немного охладите. Разлейте в емкости для десертов и поставьте в холодильник на несколько часов.
       
    3. Тогда перейдите ко второму этапу приготовления. Снова залейте 5 граммов желатина 15 миллилитрами воды. Сливки доведите до кипения, добавьте 40 граммов сахара и размешайте. Введите желатин.
       
    4. Достаньте из холодильника мандариновое желе и залейте второй слой панакоты. Снова поставьте в холодильник. Когда панакота застынет, украсьте мелко порезанными фруктами.

    Приятного аппетита!

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