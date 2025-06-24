Сочетание нежности и сочности: идеальный десерт на все случаи жизни

Десерты с мандаринами известны своими нежными и сочными вкусовыми качествами. В сочетании с кремовой текстурой панакоты – комбинация имеет бешеную популярность среди любителей десертов.

Этот итальянский десерт легко приготовить дома. Рецептом мандариновой панакоты делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Мандариновая панакота

Время: 25 минут (3 – 4 часа на застывание)

25 минут (3 – 4 часа на застывание) Порции: 6

Ингредиенты:

– 5 мандарин;

– 10 граммов желатина;

– 30 миллилитров воды;

– 80 граммов сахара;

– 250 миллилитров сливок.

Приготовление:

Мандарины разберите и положите в блендер. Взбейте их и процедите через сито.

Желатин в размере 5 граммов залейте 15 миллилитрами воды. В сок добавьте 40 граммов сахара и доведите до кипения. Положите желатин. Размешайте и немного охладите. Разлейте в емкости для десертов и поставьте в холодильник на несколько часов.

Тогда перейдите ко второму этапу приготовления. Снова залейте 5 граммов желатина 15 миллилитрами воды. Сливки доведите до кипения, добавьте 40 граммов сахара и размешайте. Введите желатин.

Достаньте из холодильника мандариновое желе и залейте второй слой панакоты. Снова поставьте в холодильник. Когда панакота застынет, украсьте мелко порезанными фруктами.

Приятного аппетита!

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