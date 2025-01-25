Это наслаждение еще доступно: Сефардский мандариновый пирог, тающий во рту

Этот торт подарит вам и вашим близким просто незабываемое наслаждение. В нем сочетается все лучшее, что мы привыкли видеть в десертах.

Есть десерты, которые можно назвать вершиной кулинарного наслаждения. Мандариновый пирог точно входит в этот перечень, ведь способен порадовать даже требовательных гурманов. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту "Пани Стефы".

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Рецепт Сефардского пирога

Время: 3 часа

3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов мандаринок;

– 6 яиц;

– 160 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 200 граммов миндальной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

для крема:

– 250 граммов крем-сыра;

– 80 граммов сахарной пудры;

– цедра и сок одного лимона (отдельно).

Приготовление:

Погрузите мандарины в воду и варите их в течение двух часов. После этого остудите, порежьте, удалите хвостики и косточки, если они есть, и взбейте до однородной консистенции. Добавьте сок и цедру половины лимона. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте мандариновое пюре, сок и цедру половины лимона, миндальную муку и масло, и хорошо взбейте смесь. Вылейте ее в круглую форму для выпекания (несъемную или выстеленную пергаментом). Выпекайте при температуре 170 градусов в течение примерно одного часа до золотистого цвета. Проверьте готовность палочкой – она должна выходить сухой. Для крема взбейте 250 граммов крем-сыра с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок половины лимона. Пока пирог печется и охлаждается, храните крем в холодильнике. Украсьте готовый пирог дольками мандаринов, цедрой лайма или на свой вкус. Украшайте пирог только после полного остывания, чтобы крем не растекся.

Приятного аппетита!

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