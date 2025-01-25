Это наслаждение еще доступно: Сефардский мандариновый пирог, тающий во рту
Этот торт подарит вам и вашим близким просто незабываемое наслаждение. В нем сочетается все лучшее, что мы привыкли видеть в десертах.
Есть десерты, которые можно назвать вершиной кулинарного наслаждения. Мандариновый пирог точно входит в этот перечень, ведь способен порадовать даже требовательных гурманов. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту "Пани Стефы".
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Рецепт Сефардского пирога
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов мандаринок;
– 6 яиц;
– 160 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 200 граммов миндальной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
для крема:
– 250 граммов крем-сыра;
– 80 граммов сахарной пудры;
– цедра и сок одного лимона (отдельно).
Приготовление:
Погрузите мандарины в воду и варите их в течение двух часов. После этого остудите, порежьте, удалите хвостики и косточки, если они есть, и взбейте до однородной консистенции. Добавьте сок и цедру половины лимона.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте мандариновое пюре, сок и цедру половины лимона, миндальную муку и масло, и хорошо взбейте смесь.
Вылейте ее в круглую форму для выпекания (несъемную или выстеленную пергаментом). Выпекайте при температуре 170 градусов в течение примерно одного часа до золотистого цвета. Проверьте готовность палочкой – она должна выходить сухой.
Для крема взбейте 250 граммов крем-сыра с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок половины лимона. Пока пирог печется и охлаждается, храните крем в холодильнике.
Украсьте готовый пирог дольками мандаринов, цедрой лайма или на свой вкус.
Украшайте пирог только после полного остывания, чтобы крем не растекся.
Приятного аппетита!
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