Залог сочного и нежного мяса: готовим лучший маринад для шашлыка

В сфере приготовления барбекю традиционные методы маринования шашлыка обычно включают такие ингредиенты, как уксус, майонез, лук, минеральная вода или чеснок. Однако есть более эффективная техника маринования мяса, которая обещает любителям шашлыка улучшенный вкус и нежность.

Маринад очень простой, но мясо получится бесподобным. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife. Читайте также Изюминка праздничного стола: готовим сочный мясной рулет на Пасху Самый вкусный маринад для шашлыка Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты на 1 килограмм свинины:

– 500 миллилитров томатного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 лук;

– сладкая паприка – по вкусу;

– соль, черный перец (свежесмолотый) – по вкусу. Приготовление: Перед началом маринования подготовьте мясо. Помойте и разрежьте на кусочки 4 на 4 сантиметров.

Мясо сложите в пластиковую или стеклянную посуду и залейте маринадом. На 1 килограмм свиной вырезки нужно около 500 миллилитров маринада.

Время маринования зависит от уровня жесткости мяса. Если помещаете его в холодильник, то понадобится 8 – 10 часов, если же при комнатной температуре – 2 – 3. Попробуйте приготовить этот маринад – не разочаруетесь! Тоже вкусно: сальтисон от Ярославского.