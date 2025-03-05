Точные пропорции для совершенного вкуса: как замариновать идеальную сельдь

Во время поста сельдь становится настоящим фаворитом на столе. Она универсальна, полезна и прекрасно сочетается с различными блюдами.

Его можно подать с картофелем, добавить к салатам или просто приготовить ароматные канапе. А если замариновать правильно – он станет еще вкуснее, сообщает 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis.

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Рецепт маринованной сельди

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм филе соленой сельди;

– 1,5 литра воды;

– 1 стакан уксуса;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 6 лавровых листьев;

– 6 зерен душистого перца;

– 6 горошин черного перца.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю воду, уксус и масло. Порежьте лук и морковь кольцами и добавьте в кастрюлю. Всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, душистый перец и черный перец. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите примерно 3 минуты на медленном огне, после чего оставьте охлаждаться. Промойте филе сельди под проточной водой, выложите в банку и залейте охлажденным маринадом. Оставьте сельдь мариноваться несколько дней в прохладном месте.

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