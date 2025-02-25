25 февраля, 08:22
Он есть на каждой кухне: какой ингредиент сделает из сельди деликатес
Нежная сельдь – идеальное дополнение к любимой картошке. И нужно совсем немного, чтобы превратить этот простой ингредиент в шедевр.
Весь секрет в приготовлении вкусной селедки кроется в маринаде. Если у вас дома есть мед – вы на половине пути к созданию кулинарного шедевра, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт вкусной сельди
- Время: 25 минут + несколько часов
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 филе сельди;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки меда;
– треть лимона;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лук тонкими кольцами, посолите его и немного помните руками, чтобы он пустил сок.
- Добавьте к луку мед, перец и нарезанный дольками лимон (нескольких долек хватит). Снова перемешайте все руками, накройте пленкой и дайте постоять 20 минут.
- На тарелку выложите половину лука, сверху разложите кусочки сельди, а затем накройте их оставшимся луком.
- Заверните тарелку в пищевую пленку и поместите в холодильник на 2 – 3 часа.
Приятного аппетита!
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