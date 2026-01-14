Маринуем грибы за 15 минут: закуска, которая превратит в праздник любую трапезу

Маринованные грибочки прекрасно дополнят гарнир или праздничный стол. Не надо покупать их в магазине – вы легко приготовите их дома.

Если хочется дополнить будничные блюда чем-то оригинальным – маринованные шампиньоны станут идеальным решением. Они просты в приготовлении, а закуску уже можно использовать за несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Дениса Савенко.

Как быстро замариновать огурцы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– шампиньоны;

– соус терияки;

– оливковое масло;

– соль;

– сахар;

– чили;

– кинза;

– натертый чеснок;

– красный лук;

– желтый и красный болгарский перец.

Маринуем грибы за считанные минуты: видео

Приготовление:

Шампиньоны обжариваем на сильном огне до румяной корочки. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем грибы с маринадом. Их можно есть сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник.

Как выбрать шампиньоны?

Шампиньоны должны быть белыми, с легким кремовым оттенком. Если гриб серый или имеет темные пятна – лучше отставьте его в сторону, советует Morele.

Посмотрите, соединена ли ножка со шляпкой "юбочкой". Если так – то гриб молодой, и такой лучше всего использовать в своих блюдах.

Какие подсказки стоит знать?