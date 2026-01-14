Укр Рус
14 января, 18:31
Маринуем грибы за 15 минут: закуска, которая превратит в праздник любую трапезу

Лилия Имбировская-Сиваковская

Маринованные грибочки прекрасно дополнят гарнир или праздничный стол. Не надо покупать их в магазине – вы легко приготовите их дома.

Если хочется дополнить будничные блюда чем-то оригинальным – маринованные шампиньоны станут идеальным решением. Они просты в приготовлении, а закуску уже можно использовать за несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Дениса Савенко.

Как быстро замариновать огурцы?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– шампиньоны;
– соус терияки;
– оливковое масло;
– соль;
– сахар;
– чили;
– кинза;
– натертый чеснок;
– красный лук;
– желтый и красный болгарский перец.

Маринуем грибы за считанные минуты: видео

Приготовление:

  1. Шампиньоны обжариваем на сильном огне до румяной корочки.
  2. Смешиваем все ингредиенты для маринада.
  3. Перемешиваем грибы с маринадом.
  4. Их можно есть сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник.

Как выбрать шампиньоны?

Шампиньоны должны быть белыми, с легким кремовым оттенком. Если гриб серый или имеет темные пятна – лучше отставьте его в сторону, советует Morele.

Посмотрите, соединена ли ножка со шляпкой "юбочкой". Если так – то гриб молодой, и такой лучше всего использовать в своих блюдах.

Какие подсказки стоит знать?