Сладкие маринованные помидоры: простой рецепт на зиму без стерилизации

В кулинарном мире существует множество рецептов консервированных помидоров, каждый из которых предлагает уникальную изюминку вкуса. В последнее время хозяйки все больше отдают предпочтение сладким маринованным помидорам.

Такие томаты получаются очень вкусными. Как закрыть на зиму сладкие маринованные помидоры рассказывает 24 Канал со ссылкой на Час Дій. Читайте также Лучшие кабачки на зиму: как будто только что из бочки – этот рецепт должен быть у каждой хозяйки Сладкие маринованные помидоры в маринаде Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1,5 – 2 килограмма помидоров;

– 1,5 литра кипятка;

– 200 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– лавровый лист, черный перец горошком – по вкусу. Приготовление: Помидоры помойте и обсушите. Чтобы кожица у помидоров не лопнула, наколите их вилкой.

В стерилизованные банки разложите помидоры. Осторожно залейте кипятком и оставьте на 10 минут.

После этого воду из банок слейте в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, добавьте несколько горошин черного перца и лавровый лист.

Кастрюлю поставьте на огонь, кипятите маринад 2 минуты. Затем влейте уксус и хорошо перемешайте.

Снова залейте помидоры уже готовым маринадом. Банки закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и хрустящие малосольные огурцы за час.