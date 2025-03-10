Без духовки и раскатки коржей: готовим вкуснейший "Медовик" на сковороде

Если вы ищете быстрый и простой способ приготовить вкусный медовый пирог без лишних хлопот с раскатыванием теста или использованием духовки, этот рецепт именно то, что вам нужно. От упрощенного процесса торт не станет менее вкусным, а вам будет больше времени для себя.

Он простой, ведь не надо выпекать коржи в духовке – тесто достаточно просто поджарить на сковороде, а крем приготовить из простых ингредиентов. Рецептом "Медовика" на сковороде делится 24 Канал со ссылкой на Useti. Читайте также Готовятся быстро – съедаются мгновенно: вкусные творожные кексы, которые превосходят покупные "Медовик" на сковороде Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 130 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 100 граммов меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 300 – 350 граммов муки.



Для сметанного крема:

– 500 граммов сметаны 15 – 25%;

– 5 – 6 столовых ложек сахарной пудры;

– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Приготовление: В емкость выложите сливочное масло, вылейте яйца, добавьте мед и посолите. Растопите на водяной бане. Далее подсыпьте соду.

Когда масса начнет пениться, добавьте муку (200 граммов) и перемешайте. Тогда снимите с огня и оставьте на 5 минут остывать.

Тогда добавьте муку, оставшуюся, и замесите тесто. Оно должно получиться не слишком жидким, но и не забитым.

Стол немного притрусите мукой, выложите тесто и поделите на 8 частей. Шарик раскатайте диаметром сковороды и жарьте с двух сторон под крышкой до румяного цвета.

Приготовленный корж обрежьте сразу, пока он горячий. Срезанные куски с помощью блендера превратите в крошку и обжарьте до золотистого цвета на сковороде.

Для крема смешайте сметану и сахар. Добавьте лимонную кислоту. Тогда соберите торт – коржи – крем – коржи. Продолжайте пока будут ингредиенты.

Поместите десерт в холодильник, чтобы он пропитался, и смакуйте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и брауни с яблоками без сахара.