Под бокс – то, что надо: готовим самые вкусные мини-бургеры, которые дополнят любой стол

Ни один просмотр бокса не считается полноценным без вкусной еды. Однако для тех, кто хочет избежать длительного процесса приготовления пищи для большой компании, закуски становятся идеальным решением. Например, мини-бургеры.

Эти канапе украсят стол, за которым сегодня соберутся родственники и друзья, чтобы поддержать украинского чемпиона Александра Усика. Как приготовить дома мини-бургеры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kuhari. Читайте также День хот-дога: 4 лучших рецепта блюд для летнего пикника: 4 лучших рецепта блюд для летнего пикника Как приготовить мини-бургеры? Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 180 миллилитров теплой воды;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1/2 яйца;

– 1 столовая ложка кунжута;

– 300 граммов фарша;

– 150 граммов плавленого сыра;

– 4 – 5 томатов черри;

– 5 – 6 листочков салата;

– 2 столовые ложки соуса. Приготовление: Для теста дрожжи разведите в теплой воде. Яйцо взбейте миксером и разделите его на две части. В одну половину яйца добавьте сливочное масло, дрожжи и взбейте миксером.

Затем просейте муку с солью и замесите эластичное тесто. Переложите его в смазанную маслом миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час.

Затем сформируйте из теста небольшие кружочки и выложите их на застеленный пергаментной бумагой противень. Накройте его полотенцем и оставьте еще на полчаса. Посыпьте булочки кунжутом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12 – 15 минут.

Для начинки в фарш добавьте специи и соль по вкусу и сформируйте из него кружочки чуть больше диаметром, чем булочки.

Нарежьте черри на небольшие колечки, а плавленый сыр – на квадратики.

Фарш обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Булочки разрежьте на две части, смажьте их соусом, добавьте листья салата, котлетки, помидоры и сыр.

Накройте бургеры второй половиной булочки и проткните их зубочистками, чтобы закрепить. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти сырные палочки с луком.