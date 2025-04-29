Вот как его надо готовить: мясной рулет в духовке по легендарному рецепту Лилии Цвит

Приготовление мясного рулета в духовке – это простой процесс, который позволяет получить визуально привлекательное блюдо, сохраняющее свою форму и имеющее превосходный вкус независимо от того, подается горячим или холодным. Он подходит как для повседневного рациона, так и для праздничных случаев.

24 Канал предлагает рецепт мясного рулета от фудблогера Лилии Цвит. Вам обязательно понравится! Читайте также Как в McDonald's: готовим дома камамбер фри, который идеально тянется Мясной рулет в духовке Время: 1 час

1 час Порции: 6 Ингредиенты для яичного коржа:

– 5 яиц;

– 1 столовая ложка манной крупы;

– 100 граммов сметаны 20%;

– 360 граммов творога;

– 0,5 чайной ложки соли.



Для начинки:

– 500 граммов мясного фарша;

– 1 штука лука желтого репчатого;

– соль, перец – по вкусу;

– 20 граммов зелени. Приготовление: Яйца соедините с манкой и сметаной и перемешайте венчиком до однородности. Посолите, поперчите, добавьте тертый сыр и снова перемешайте.

Яичную массу выложите на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

К фаршу добавьте измельченную зелень, лук, соль, перец и хорошо вымешайте.

На яичный корж равномерно разложите фарш и заверните в плотный рулет с помощью пергамента.

Заверните рулет в пергамент, и зафиксируйте края. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Готовый рулет охладите, снимите пергамент и нарежьте порционными ломтиками. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: колбаса из картофеля, которая не сравнится с магазинной.