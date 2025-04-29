Вот как его надо готовить: мясной рулет в духовке по легендарному рецепту Лилии Цвит
Приготовление мясного рулета в духовке – это простой процесс, который позволяет получить визуально привлекательное блюдо, сохраняющее свою форму и имеющее превосходный вкус независимо от того, подается горячим или холодным. Он подходит как для повседневного рациона, так и для праздничных случаев.
24 Канал предлагает рецепт мясного рулета от фудблогера Лилии Цвит. Вам обязательно понравится!
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Мясной рулет в духовке
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты для яичного коржа:
– 5 яиц;
– 1 столовая ложка манной крупы;
– 100 граммов сметаны 20%;
– 360 граммов творога;
– 0,5 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 500 граммов мясного фарша;
– 1 штука лука желтого репчатого;
– соль, перец – по вкусу;
– 20 граммов зелени.
Приготовление:
- Яйца соедините с манкой и сметаной и перемешайте венчиком до однородности. Посолите, поперчите, добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
- Яичную массу выложите на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- К фаршу добавьте измельченную зелень, лук, соль, перец и хорошо вымешайте.
- На яичный корж равномерно разложите фарш и заверните в плотный рулет с помощью пергамента.
- Заверните рулет в пергамент, и зафиксируйте края. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый рулет охладите, снимите пергамент и нарежьте порционными ломтиками.
Приятного аппетита!
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