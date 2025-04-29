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29 апреля, 14:21
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Вот как его надо готовить: мясной рулет в духовке по легендарному рецепту Лилии Цвит

Марта Касиянчук

Приготовление мясного рулета в духовке – это простой процесс, который позволяет получить визуально привлекательное блюдо, сохраняющее свою форму и имеющее превосходный вкус независимо от того, подается горячим или холодным. Он подходит как для повседневного рациона, так и для праздничных случаев.

24 Канал предлагает рецепт мясного рулета от фудблогера Лилии Цвит. Вам обязательно понравится!

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Мясной рулет в духовке

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Ингредиенты для яичного коржа:
– 5 яиц;
– 1 столовая ложка манной крупы;
– 100 граммов сметаны 20%;
– 360 граммов творога;
– 0,5 чайной ложки соли.

Для начинки:
– 500 граммов мясного фарша;
– 1 штука лука желтого репчатого;
– соль, перец – по вкусу;
– 20 граммов зелени.

Приготовление:

  1. Яйца соедините с манкой и сметаной и перемешайте венчиком до однородности. Посолите, поперчите, добавьте тертый сыр и снова перемешайте.
     
  2. Яичную массу выложите на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
     
  3. К фаршу добавьте измельченную зелень, лук, соль, перец и хорошо вымешайте.
     
  4. На яичный корж равномерно разложите фарш и заверните в плотный рулет с помощью пергамента.
     
  5. Заверните рулет в пергамент, и зафиксируйте края. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
     
  6. Готовый рулет охладите, снимите пергамент и нарежьте порционными ломтиками.

Приятного аппетита!

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