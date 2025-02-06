Не ждите праздника: удивительно сочное мясо с яблоками от суперфиналистки "МастерШеф"

Сочное мясо уместно не только на праздничном столе, но и во время уютной семейной трапезы. Особенно, когда оно приготовлено по рецепту талантливых кулинаров.

Нежная и сочная свиная вырезка – прекрасная возможность приготовить что-то невероятное и порадовать своих родных воспоминанием, которое останется с ними навсегда. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко и приготовить ее с яблоками, которые придадут мясу кисло-сладких оттенков. Рецептом этого шедевра она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт сочного мяса с яблоками

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 свиные вырезки;

– 1,5 чайной ложки корицы;

– 0,5 чайной ложки мускатного ореха;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– соль и перец – по вкусу;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 30 граммов масла;

– 3 – 4 яблока;

– 2 луковицы;

– 1,5 чайной ложки винного или яблочного уксуса;

– 50 миллилитров яблочного сока или воды.

Приготовление:

Нарезаем мясо на кусочки и прижимаем ладонью, чтобы сделать их тоньше. Добавляем кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и масло. Если есть возможность, даем мясу промариноваться специями в течение 30 минут. Если времени нет – можно готовить сразу. Очищаем лук и яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем все полукольцами. На разогретой сковородке обжариваем мясо с обеих сторон по 1 – 2 минуты и откладываем в сторону. В ту же сковородку добавляем масло и обжариваем лук до румяности, добавляем яблоки, накрываем крышкой и жарим до мягкости яблок. Вливаем яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выкладываем кусочки мяса. Сок, выделившийся из мяса, также добавляем к остальным ингредиентам. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.

Приятного аппетита!

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