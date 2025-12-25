В разы вкуснее модных стейков: запекаем мясо на праздник, которое покоряет сочностью
- Запеченное мясо станет главной звездой вашего праздничного стола.
- Свежая свинина должна иметь нежно-розовый или красновато-розовый цвет.
Праздник невозможен без ароматных и сочных мясных блюд. Не придумывайте себе заботы – для шедевра надо не так много.
Аромат этого мяса покорит весь подъезд еще до того, как гости переступят порог вашего дома. Никаких лишних движений, только кусок мяса и специи – и результат получается сказочным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.
Читайте также "Новая Шуба" 2026 без селедки: с этого салата нужно начинать новый год
Как запечь сочное мясо на праздник?
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свиного ошейка;
– 1 головка чеснока;
– 3 столовые ложки горчицы;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 1 столовая ложка приправы для мяса;
– 100 миллилитров соевого соуса;
– пол чайной ложки соли.
Запекаем особенное мясо на праздник: видео
Приготовление:
- Мясо проколите ножом и нашпигуйте тонко нарезанным чесноком. Посолите.
- Отдельно соедините горчицу, соевый соус и специи, хорошо перемешайте.
- Полученной смесью тщательно натрите мясо со всех сторон. Заверните сначала в пергамент, а затем в фольгу.
- Запекайте в духовке при 160 градусов около 2 часов.
- В идеале сразу подавать к столу.
Как покупать свежее мясо?
Свинина должна иметь нежно-розовый или красновато-розовый цвет. Слишком темный оттенок свидетельствует о возрасте мяса, рассказывает портал Smakosze.
Мяса слишком светлых оттенков также стоит избегать. Это может быть сигналом об избытке воды или использовании стимуляторов роста.
Что еще приготовить на праздник?
Вы можете удивить гостей оригинальной закуской, не тратя много денег.
А салат "Опера" уже начинают расхваливать как рецепт года.