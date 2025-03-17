Дубайский уже не в тренде: готовим новый вирусный шоколад – на этот раз "мохнатый"

Дубайский шоколад, который очаровал любителей сладкого в прошлом году, в 2025 году вытесняет другая звезда десертов: "Волосы ангела". Это лакомство, известное своей оригинальной волокнистой текстурой, должен попробовать каждый, кто следит за трендами.

А еще интереснее приготовить ее собственноручно, тем более понадобится всего 2 ингредиента. Как приготовить шоколадку "Волосы ангела" рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka. Читайте также Домашние круассаны, будто из Парижа: готовим выпечку уровня "кондитерской" Шоколад "Волосы ангела" Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов шоколада (белый или розовый);

– 30 – 40 граммов пишмание (турецкая королевская халва). Как приготовить шоколад "Волосы ангела" Приготовление: На водяной бане растопите шоколад.

Залейте его в силиконовую форму и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

Наложите "волосы ангела" на застывшую шоколадку. Сверху залейте новый слой растопленного шоколада.

Снова поместите шоколадку в холодильник до полного застывания. Готово. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и простое песочное печенье к чаю с шоколадом.