Еще лучше, чем в ресторане: молодая картошечка, которая пахнет летом
- Молодой картофель – сезонное блюдо, которое готовится со сметанным соусом с чесноком, зеленью и луком.
- Оно получается удивительно нежным, ароматным и насыщенным. Идеальный гарнир на обед или ужин.
Молодой картофель – сезонная изюминка, которая передает настоящий вкус лета. Это блюдо гарантированно станет главной звездой как на обеденном, так и на вечернем столе.
Секрет в сметанном соусе с чесноком, зеленью и луком. Рецептом идеальной молодой картошки делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.
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Молодой картофель
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 4 – 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 1 щепотка соли;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 6 горошин черного перца;
– 1 луковица;
– 20 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка муки;
– 1 пучок укропа;
– черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Молодые клубни поскребите или тщательно помойте с губкой. Нарежьте средними кусочками.
- Выложите в кастрюлю, добавьте 2 зубца чеснока, лавровый лист, горошины перца и щепотку соли. Залейте кипятком.
- Поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите мощность до средней и варите примерно 15 – 20 минут – до мягкости, но без разваливания.
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на сливочном масле. Когда он станет золотистым, добавьте муку, перемешайте и обжаривайте еще 1 минуту.
- Добавьте к ней сметану. Благодаря муке она не свернется даже на сильном огне. Тушите несколько минут до загустения и добавьте сцеженный картофель.
- Пропустите 2 зубчика чеснока через пресс, порубленный укроп, щепотку молотого перца и немного соли. Все аккуратно перемешайте, прогрейте 2 – 3 минуты. Можно смаковать.
Готово!
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