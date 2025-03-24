Закуска для любого случая: самый удачный и быстрый рецепт моркови по-корейски

Морковь по-корейски заслужила репутацию кулинарного шедевра. Этот универсальный и ароматный салат подходит для любого случая – обеда, ужина и праздничных встреч.

Этот салат почти всегда покупают, потому что не знают, что приготовить самостоятельно его очень просто. Рецептом моркови по-корейски делится 24 Канал со ссылкой на UA Press.

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Морковь по-корейски

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм моркови;

– 1 лук;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка кориандра молотого;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Морковь натрите на терке для корейской моркови. Держите ее вертикально, чтобы она получилась длинной. Добавьте соль, перемешайте морковь и оставьте на 15 минут.

Тем временем полукольцами нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.

К моркови добавьте сахар, кориандр и выдавленный чеснок.

Горячую зажарку вместе с маслом вылейте в морковь. Накройте морковь крышкой и оставьте на 10 минут.

Добавьте в морковь уксус. И только после этого перемешайте морковь. Уберите ее в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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