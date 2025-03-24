Закуска для любого случая: самый удачный и быстрый рецепт моркови по-корейски
Морковь по-корейски заслужила репутацию кулинарного шедевра. Этот универсальный и ароматный салат подходит для любого случая – обеда, ужина и праздничных встреч.
Этот салат почти всегда покупают, потому что не знают, что приготовить самостоятельно его очень просто. Рецептом моркови по-корейски делится 24 Канал со ссылкой на UA Press.
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Морковь по-корейски
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм моркови;
– 1 лук;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка кориандра молотого;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Морковь натрите на терке для корейской моркови. Держите ее вертикально, чтобы она получилась длинной. Добавьте соль, перемешайте морковь и оставьте на 15 минут.
- Тем временем полукольцами нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
- К моркови добавьте сахар, кориандр и выдавленный чеснок.
- Горячую зажарку вместе с маслом вылейте в морковь. Накройте морковь крышкой и оставьте на 10 минут.
- Добавьте в морковь уксус. И только после этого перемешайте морковь. Уберите ее в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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