Сладкий с ноткой цитруса: победительница "МастерШеф" поделилась рецептом невероятного кекса

Выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Морковно-апельсиновые кексы этому подтверждение.

24 Канал со ссылкой на победительницу второго сезона "МастерШеф" Лизу Глинскую делится рецептом невероятно вкусного морковно-апельсинового кекса. Это сочетание нежности, сладости и нотки цитруса. Читайте также Как сырник, только в разы вкуснее: Королевская ватрушка, от которой "срывает крышу" Морковно-апельсиновый кекс Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 8 Ингредиенты для теста:

– 200 граммов моркови;

– цедра 1 апельсина;

– 4 яйца;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов сахара;

– 100 граммов сметаны;

– 220 граммов муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 2 грамма корицы;

– 100 граммов грецких орехов.



Для крема:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 100 миллилитров сливок 30-35%;

– 40 граммов сахарной пудры;

– цедра 1 апельсина. Приготовление: Морковь натрите на мелкой терке.

Соедините яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану, масло и муку с разрыхлителем и корицей. Взбейте миксером.

Добавьте натертую морковь и жареные грецкие орехи.

Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой до 165 градусов духовке в течение 40 – 50 минут.

Для крема сливочный сыр взбейте миксером с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой. Сливки взбейте отдельно.

Соедините обе массы и еще немного взбейте.

С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" выложите крем на охлажденный кекс. Для декора используйте цукаты или орешки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда узнайте как испечь шарлотку с яблоками и корицей.