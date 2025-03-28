Хоть на хлеб намазывай, хоть ешь так: необычная закуска, которая совсем скоро будет трендом

Эта намазка приобретает популярность в кулинарном мире – ее хвалят за легкую, нежную консистенцию и насыщенный вкус. Идеальна для завтраков и перекусов в любое время дня, а сочетается лучше всего со свежими багетами, тостами и цельнозерновым хлебом.

Морковно-сырную намазку можно использовать как дополнение к овощным блюдам, или как соус для крекеров и чипсов. Рецептом намазки делится 24 Канал со ссылкой на @yuliia.senych. Читайте также "Пасхальный венок": лучшего салата на Пасху не существует – гости будут умолять добавки и рецепта Морковно-сырная намазка Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 250 граммов моркови;

– 2 яйца;

– 70 граммов плавленого сыра;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки сметаны;

– соль, перец – по вкусу. Как приготовить эту намазку: смотрите видео Приготовление: Морковь натрите на мелкой терке. Яйца отварите.

К моркови добавьте натертые вареные яйца, твердый сыр и чеснок.

Заправьте массу сметаной, посолите и поперчите по вкусу.

Тщательно перемешайте и намажьте на хлеб. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: крем-сыр "Филадельфия" легко воспроизвести дома.