Есть в каждом холодильнике: готовим вкуснейшее мороженое всего из 2 ингредиентов

Мороженое остается неизменным фаворитом среди любителей десертов, особенно в жаркие летние месяцы, когда температура воздуха повышается. В магазинах множество видов мороженого, но их состав иногда поражает – не положительно.

Но вы всегда можете приготовить мороженое дома, используя лишь два простых ингредиента. Рецептом домашнего мороженого делится 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua. Читайте также Тают во рту: полезные желейные конфеты из клубники, которые оценят дети Мороженое из 2 ингредиентов Время: 20 минут (5 часов на застывание)

20 минут (5 часов на застывание) Порции: 1 Ингредиенты:

– 0,5 литра сливок 33%;

– 300 миллилитров сгущенного молока. Приготовление: Сливки взбейте миксером до пышной и густой текстуры – примерно 4 минуты.

Далее в массу постепенно введите сгущенное молоко и продолжайте осторожно взбивать. Масса должна получиться однородной по консистенции и пышной.

Теперь переложите ее в емкость для замораживания. В морозильной камере она должна стоять не менее 5 часов. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: 3 простых торта, которые сможет сделать каждый.