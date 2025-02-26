26 февраля, 22:32
Любимый вкус бекона в новом виде: аппетитная и сытная намазка, которую хоть на праздник подавай
Намазка из бекона – это блюдо, которое невозможно обойти. Вкусно, быстро и недорого – разве можно желать большего?
Вкусный перекус с нотками бекона сможет добавить хорошее настроение даже в самый трудный день. Готовить эту намазку быстрее, чем ее есть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт намазки из бекона
- Время : 20 минут
- Порций : 8
Ингредиенты :
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов бекона;
– 70 граммов зеленого лука;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, паприка– по вкусу.
Приготовление :
- На хорошо разогретой сковороде обжарьте бекон нарезанный тонкими полосками. Готовьте, пока весь лишний жир не утопится.
- Переложите бекон на салфетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Мелко нарежьте лук и добавьте его к сливочному маслу комнатной температуры.
- Добавьте обжаренный бекон и специи по вкусу.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, поместите смесь в баночку и поставьте в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита !
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