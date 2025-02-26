Любимый вкус бекона в новом виде: аппетитная и сытная намазка, которую хоть на праздник подавай

Намазка из бекона – это блюдо, которое невозможно обойти. Вкусно, быстро и недорого – разве можно желать большего?

Вкусный перекус с нотками бекона сможет добавить хорошее настроение даже в самый трудный день. Готовить эту намазку быстрее, чем ее есть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт намазки из бекона

Время : 20 минут

: 20 минут Порций : 8

Ингредиенты :

– 200 граммов сливочного масла;

– 150 граммов бекона;

– 70 граммов зеленого лука;

– 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, паприка– по вкусу.

Приготовление :

На хорошо разогретой сковороде обжарьте бекон нарезанный тонкими полосками. Готовьте, пока весь лишний жир не утопится. Переложите бекон на салфетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Мелко нарежьте лук и добавьте его к сливочному маслу комнатной температуры. Добавьте обжаренный бекон и специи по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, поместите смесь в баночку и поставьте в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита !

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