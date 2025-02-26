Вкусный перекус с нотками бекона сможет добавить хорошее настроение даже в самый трудный день. Готовить эту намазку быстрее, чем ее есть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт намазки из бекона

  • Время : 20 минут
  • Порций : 8

Ингредиенты :
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов бекона;
– 70 граммов зеленого лука;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, паприка– по вкусу.

Приготовление :

  1. На хорошо разогретой сковороде обжарьте бекон нарезанный тонкими полосками. Готовьте, пока весь лишний жир не утопится.
  2. Переложите бекон на салфетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  3. Мелко нарежьте лук и добавьте его к сливочному маслу комнатной температуры.
  4. Добавьте обжаренный бекон и специи по вкусу.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, поместите смесь в баночку и поставьте в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита !

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