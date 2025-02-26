Смачний перекус з нотками бекону зможе додати гарного настрою навіть у найважчий день. Готувати цю намазку швидше, аніж її їсти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт намазки з бекону

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 150 грамів бекону;

– 70 грамів зеленої цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець, паприка – до смаку.

Приготування:

На добре розігрітій сковорідці обсмажте нарізаний тонкими смужками бекон. Готуйте, поки весь зайвий жир не витопиться. Перекладіть бекон на серветку або паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Дрібно наріжте цибулю і додайте її до вершкового масла кімнатної температури. Додайте обсмажений бекон і спеції за смаком. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, помістіть суміш у баночку і поставте у холодильник до повного застигання.

Смачного!

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