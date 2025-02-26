Смачний перекус з нотками бекону зможе додати гарного настрою навіть у найважчий день. Готувати цю намазку швидше, аніж її їсти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт намазки з бекону
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 150 грамів бекону;
– 70 грамів зеленої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, паприка – до смаку.
Приготування:
- На добре розігрітій сковорідці обсмажте нарізаний тонкими смужками бекон. Готуйте, поки весь зайвий жир не витопиться.
- Перекладіть бекон на серветку або паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
- Дрібно наріжте цибулю і додайте її до вершкового масла кімнатної температури.
- Додайте обсмажений бекон і спеції за смаком.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, помістіть суміш у баночку і поставте у холодильник до повного застигання.
Смачного!
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