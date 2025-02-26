Смачний перекус з нотками бекону зможе додати гарного настрою навіть у найважчий день. Готувати цю намазку швидше, аніж її їсти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт намазки з бекону

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 150 грамів бекону;
– 70 грамів зеленої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, паприка – до смаку.

Приготування:

  1. На добре розігрітій сковорідці обсмажте нарізаний тонкими смужками бекон. Готуйте, поки весь зайвий жир не витопиться.
  2. Перекладіть бекон на серветку або паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
  3. Дрібно наріжте цибулю і додайте її до вершкового масла кімнатної температури.
  4. Додайте обсмажений бекон і спеції за смаком.
  5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, помістіть суміш у баночку і поставте у холодильник до повного застигання.

Смачного!

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