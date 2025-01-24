Готовится 5 минут, а разлетается со стола еще быстрее: невероятная намазка из яиц и тунца

Намазка на хлеб из тунца и яиц – это быстрый и вкусный рецепт. Она подойдет не только для повседневного питания, но и для праздничных встреч.

Рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и свежими огурцами делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера в Instagram. Готовьте сразу двойную порцию!

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Полезная намазка из яиц и тунца

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 банка тунца;

– 2 огурца;

– 1 столовая ложка крем-сыра;

– сил – по желанию.

Как приготовить намазку: смотрите видео

Приготовление:

Сварите яйца – примерно 8 минут, остудите и разомните вилкой.

Добавьте к яйцам тунец, порезанный огурец, соль, крем-сыр, специи и окончательно перемешайте.

Подавайте с гренками – нарежьте хлеб ломтиками и подсушите его на сковороде или в духовке.

Приятного аппетита!

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