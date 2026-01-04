Крабовые палочки, морковь и сыр: аппетитная намазка, которая лучше всех магазинных
- Намазка из крабовых палочек готовится за 10 минут из простых ингредиентов.
- Крабовые палочки лучше покупать в герметичной упаковке с основным ингредиентом сурими, избегая пожелтевших продуктов и с большим количеством добавок.
Чтобы вкусно перекусить, не надо тратить много времени и денег. Главное –уметь правильно сочетать простые ингредиенты.
Намазка из крабовых палочек точно заслуживает всегда быть в вашем холодильнике. На ее приготовление надо так мало времени, а она пригодится в любой момент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить вкусную намазку из крабовых палочек?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 морковь;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– несколько веточек петрушки или укропа;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Крабовые палочки, плавленый сыр, очищенную морковь и чеснок натрите на мелкой терке.
- Добавьте мелко нарезанную петрушку и майонез, посолите и поперчите, тщательно перемешайте до однородной массы.
- Готовую бутербродную пасту намажьте на подсушенный хлеб и украсьте свежей зеленью.
Как покупать крабовые палочки?
Лучше покупать крабовые палочки в герметичной упаковке. Обращайте внимание на цвет – от пожелтевшего продукта лучше отказаться, советует Beszamel.
Также посмотрите на состав – сурими должно быть основным ингредиентом. Если перечень добавок очень большой, то выбирайте другой бренд.
