24 декабря, 23:00
Готовьте сразу двойную порцию: новогодняя намазка вместо бутербродов со шпротами

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Бутерброды со шпротами заменяют новой закуской из скумбрии горячего копчения.
  • Она проста в приготовлении и дарит новые акценты.

Бутерброды со шпротами – это уже прошлое. Стоит приготовить более стильную закуску, которая исчезнет со стола в считанные секунды.

Эта намазка станет для вас открытием нового стиля и вкуса. Почти без усилий вы создадите закуску, которую гости еще долго будут расхваливать при каждом удобном случае, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лизы Глинской.

Как приготовить новогоднюю закуску?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов скумбрии горячего копчения; 
– 150 граммов крем-сыра; 
– 1 чайная ложка лимонного сока; 
– 1/3 чайной ложки копченой паприки; 
– 1 вареное яйцо; 
– соль.

Праздник без усилий / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Отделите рыбное филе от костей, выложите его в миску, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородности.
  2. Яйцо натрите на терке и введите в рыбную массу.
  3. Приправьте копченой паприкой, сбрызните лимонным соком и еще раз тщательно вымешайте.
  4. Накройте паштет пищевой пленкой и поставьте в холодильник охладиться.
  5. Перед подачей намажьте паштет на хрустящие гренки и слегка присыпьте паприкой.

Как выбрать копченую скумбрию?

Обратите внимание на цвет. Избегайте продукты с ярким желтым оттенком, советует Beszamel.

Мясо должно быть упругим. Запах – только копчения, если есть "кислинка", то это может быть тревожным сигналом.

