Готовьте сразу двойную порцию: новогодняя намазка вместо бутербродов со шпротами
- Бутерброды со шпротами заменяют новой закуской из скумбрии горячего копчения.
- Она проста в приготовлении и дарит новые акценты.
Бутерброды со шпротами – это уже прошлое. Стоит приготовить более стильную закуску, которая исчезнет со стола в считанные секунды.
Эта намазка станет для вас открытием нового стиля и вкуса. Почти без усилий вы создадите закуску, которую гости еще долго будут расхваливать при каждом удобном случае, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лизы Глинской.
Как приготовить новогоднюю закуску?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов скумбрии горячего копчения;
– 150 граммов крем-сыра;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1/3 чайной ложки копченой паприки;
– 1 вареное яйцо;
– соль.
Праздник без усилий / Фото Pixabay
Приготовление:
- Отделите рыбное филе от костей, выложите его в миску, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородности.
- Яйцо натрите на терке и введите в рыбную массу.
- Приправьте копченой паприкой, сбрызните лимонным соком и еще раз тщательно вымешайте.
- Накройте паштет пищевой пленкой и поставьте в холодильник охладиться.
- Перед подачей намажьте паштет на хрустящие гренки и слегка присыпьте паприкой.
Как выбрать копченую скумбрию?
Обратите внимание на цвет. Избегайте продукты с ярким желтым оттенком, советует Beszamel.
Мясо должно быть упругим. Запах – только копчения, если есть "кислинка", то это может быть тревожным сигналом.
