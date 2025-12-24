Готовьте сразу двойную порцию: новогодняя намазка вместо бутербродов со шпротами

Бутерброды со шпротами – это уже прошлое. Стоит приготовить более стильную закуску, которая исчезнет со стола в считанные секунды.

Эта намазка станет для вас открытием нового стиля и вкуса. Почти без усилий вы создадите закуску, которую гости еще долго будут расхваливать при каждом удобном случае, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лизы Глинской.

Как приготовить новогоднюю закуску?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов скумбрии горячего копчения;

– 150 граммов крем-сыра;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1/3 чайной ложки копченой паприки;

– 1 вареное яйцо;

– соль.

Праздник без усилий / Фото Pixabay

Приготовление:

Отделите рыбное филе от костей, выложите его в миску, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте до однородности. Яйцо натрите на терке и введите в рыбную массу. Приправьте копченой паприкой, сбрызните лимонным соком и еще раз тщательно вымешайте. Накройте паштет пищевой пленкой и поставьте в холодильник охладиться. Перед подачей намажьте паштет на хрустящие гренки и слегка присыпьте паприкой.

Как выбрать копченую скумбрию?

Обратите внимание на цвет. Избегайте продукты с ярким желтым оттенком, советует Beszamel.

Мясо должно быть упругим. Запах – только копчения, если есть "кислинка", то это может быть тревожным сигналом.

