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26 июня, 15:51
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Никто не догадается, что скрыто внутри: оригинальная намазка на хлеб

Марта Касиянчук

Чаще всего с сельдью ассоциируется форшмак, но этот продукт может предложить гораздо больше. Существуют многочисленные вариации, где слабосоленую рыбу искусно сочетают с яйцами, плавленым сырком, морковью и сливочным маслом.

И сегодня 24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает приготовить оригинальный паштет из сельди. Он готовится просто, а вкусом удивляет с первого кусочка – не заметите, как надо будет делать вторую порцию.

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Закуска из сельди

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 450 граммов сельди;
– 12 вареных яиц;
– 100 – 150 граммов вареной моркови;
– 200 граммов твердого сыра;
– 200 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Яйца, сыр и морковь натрите на мелкой терке. Филе сельди нарежьте на небольшие кусочки, выложите в чашу блендера.
     
  2. Добавьте к рыбе сливочное масло комнатной температуры. Взбейте их до образования гладкого и нежного пюре.
     
  3. Постепенно добавьте натертые ингредиенты к смеси в блендере. Взбейте до получения консистенции пасты. В зависимости от солености сельди немного подсолите.
     
  4. Переложите закуску в контейнер и поставьте в холодильник. Через час паста стабилизируется, загустеет и будет готова к подаче.

Приятного аппетита!

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