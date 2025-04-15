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Новости Вкусно Салаты и закуски Первыми исчезнут с пасхального стола: вкусная и бюджетная намазка на бутерброды
15 апреля, 17:29
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Первыми исчезнут с пасхального стола: вкусная и бюджетная намазка на бутерброды

Марта Касиянчук

Сельдь и яйца – те ингредиенты, которые почти всегда есть в холодильнике. Обычно их едят отдельно или добавляют в салаты. Однако, эти продукты также можно превратить в изысканную закуску для праздничного стола.

Легкая в приготовлении намазка станет настоящей изюминкой трапезы – не заметите, как надо будет делать дополнительную порцию канапе. Рецептом вкусной намазки из сельди и яиц делится 24 Канал со ссылкой на Instagram фудблогера MariiAm.

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Вкусная намазка из сельди и яиц

  • Время: 20 минут
  • Порции: 10

Ингредиенты:
 бородинский хлеб или хлеб на закваске;
– 3 – 4 яйца;
– зеленый лук;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 филе сельди;
– горчица в зернах.

Как приготовить эту намазку: смотрите видео

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте небольшими ломтиками. Яйца отварите, очистите, посыпьте перцем, солью и разомните вилкой.
     
  2. Мелко нарежьте зеленый лук и вместе с майонезом добавьте к яйцам. Перемешайте.
     
  3. Сельдь почистите, разделите на филе, нарежьте на небольшие кусочки.
     
  4. Хлеб смажьте яичной намазкой, сверху выложите сельдь и немного горчицы в зернах.
     
  5. Закуска готова. Можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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