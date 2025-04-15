Первыми исчезнут с пасхального стола: вкусная и бюджетная намазка на бутерброды

Сельдь и яйца – те ингредиенты, которые почти всегда есть в холодильнике. Обычно их едят отдельно или добавляют в салаты. Однако, эти продукты также можно превратить в изысканную закуску для праздничного стола.

Легкая в приготовлении намазка станет настоящей изюминкой трапезы – не заметите, как надо будет делать дополнительную порцию канапе. Рецептом вкусной намазки из сельди и яиц делится 24 Канал со ссылкой на Instagram фудблогера MariiAm.

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Вкусная намазка из сельди и яиц

Время: 20 минут

20 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– бородинский хлеб или хлеб на закваске;

– 3 – 4 яйца;

– зеленый лук;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 1 – 2 филе сельди;

– горчица в зернах.

Как приготовить эту намазку: смотрите видео

Приготовление:

Хлеб нарежьте небольшими ломтиками. Яйца отварите, очистите, посыпьте перцем, солью и разомните вилкой.

Мелко нарежьте зеленый лук и вместе с майонезом добавьте к яйцам. Перемешайте.

Сельдь почистите, разделите на филе, нарежьте на небольшие кусочки.

Хлеб смажьте яичной намазкой, сверху выложите сельдь и немного горчицы в зернах.

Закуска готова. Можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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