Первыми исчезнут с пасхального стола: вкусная и бюджетная намазка на бутерброды
Сельдь и яйца – те ингредиенты, которые почти всегда есть в холодильнике. Обычно их едят отдельно или добавляют в салаты. Однако, эти продукты также можно превратить в изысканную закуску для праздничного стола.
Легкая в приготовлении намазка станет настоящей изюминкой трапезы – не заметите, как надо будет делать дополнительную порцию канапе. Рецептом вкусной намазки из сельди и яиц делится 24 Канал со ссылкой на Instagram фудблогера MariiAm.
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Вкусная намазка из сельди и яиц
- Время: 20 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– бородинский хлеб или хлеб на закваске;
– 3 – 4 яйца;
– зеленый лук;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 1 – 2 филе сельди;
– горчица в зернах.
Как приготовить эту намазку: смотрите видео
Приготовление:
- Хлеб нарежьте небольшими ломтиками. Яйца отварите, очистите, посыпьте перцем, солью и разомните вилкой.
- Мелко нарежьте зеленый лук и вместе с майонезом добавьте к яйцам. Перемешайте.
- Сельдь почистите, разделите на филе, нарежьте на небольшие кусочки.
- Хлеб смажьте яичной намазкой, сверху выложите сельдь и немного горчицы в зернах.
- Закуска готова. Можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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