24 февраля, 08:35
На завтрак или перекус: оригинальная намазка из яиц и сыра, которая порадует даже гурманов
Если привычная яичница уже не подходит, можно выбрать альтернативный путь. Например, приготовить намазку, которая порадует вкусом и зарядит энергией.
Если вам нравится творить кулинарную магию с помощью простых компонентов, то этот рецепт точно придется вам по душе. Несколько простых движений – и на столе окажется очень аппетитная намазка, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
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Рецепт намазки с яйцами
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов сыра фета;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка греческого йогурта;
– 1 столовая ложка измельченного лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую и натираем.
- Добавляем к ним сыр фета и перемешиваем.
- Добавляем йогурт, лук, солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.
- Подаем с любимым хлебом, можно предварительно его обжарить в тостере или на сковороде.
Приятного аппетита!
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