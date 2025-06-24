Гости будут просить еще: готовим вкуснейшую намазку на хлеб всего за 15 минут

Хлебная намазка – отличное дополнение как к праздничным встречам, так и к повседневным перекусам. Еще и для ее приготовления нужно минимальное количество ингредиентов и времени.

Так и для консервы – нет ничего лучше, чем стать намазкой на хлеб. 24 Канал со ссылкой на UA.press предлагает рецепт намазки с сардинами, плавленым сыром и яйцом. Читайте также Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт Намазка с сардинами Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 1 банка сардин в томате;

– 1 плавленый сырок;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки майонеза. Приготовление: Слейте из консервы соус. Рыбу разомните в миске вилкой. Плавленый сырок натрите на терке и добавьте к сардинам.

Яйца отварите в крутую, охладите и натрите на терке. Вмешайте в общую смесь вместе с майонезом.

Если нужно подсолите и поперчите. Подавайте с подсушенным хлебом. Намазка готова! Тоже приготовьте: маринованную сельдь в томатном соусе.