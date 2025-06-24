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24 июня, 15:49
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Гости будут просить еще: готовим вкуснейшую намазку на хлеб всего за 15 минут

Марта Касиянчук

Хлебная намазка – отличное дополнение как к праздничным встречам, так и к повседневным перекусам. Еще и для ее приготовления нужно минимальное количество ингредиентов и времени.

Так и для консервы – нет ничего лучше, чем стать намазкой на хлеб. 24 Канал со ссылкой на UA.press предлагает рецепт намазки с сардинами, плавленым сыром и яйцом.

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Намазка с сардинами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 1 банка сардин в томате;
– 1 плавленый сырок;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Слейте из консервы соус. Рыбу разомните в миске вилкой. Плавленый сырок натрите на терке и добавьте к сардинам.
     
  2. Яйца отварите в крутую, охладите и натрите на терке. Вмешайте в общую смесь вместе с майонезом.
     
  3. Если нужно подсолите и поперчите. Подавайте с подсушенным хлебом.

Намазка готова!

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