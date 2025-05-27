Вкусность из самого детства: элементарная творожная запеканка, которая получится у каждого

Творожная запеканка вызывает у многих теплые воспоминания, ведь ее часто подавали в детских садах и школах. Это любимое блюдо продолжает занимать особое место в сердцах тех, кто наслаждался им в детстве.

Это нехитрое, но вкусное блюдо получится у каждого – независимо от кулинарных навыков. Попробуйте приготовить творожную запеканку по рецепту, которым делится 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Настоящий хит этого сезона: готовим клубничный тирамису-рулет из клубники Нежная творожная запеканка из творога Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 800 граммов творога 9%;

– 100 граммов сливочного масла;

– 3 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 150 граммов манной крупы;

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов изюма. Приготовление: Чтобы изюм был мягким, залейте его водой. Пока он размокает подготовьте остальные компоненты.

Перетрите творог через сито. Яйца взбейте со щепоткой соли. Смешайте их вместе с творогом. Для достижения более пышной текстуры творожную массу взбейте блендером.

Отдельно взбейте молоко с мягким сливочным маслом. Введите эту манную крупу.

Теперь все части объедините. Заготовку оставьте на 15 минут. За это время манная крупа разбухнет.

Переложите тесто в форму для выпекания. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте примерно 45 минут. Подавайте со сметаной, сгущенным молоком и свежими ягодами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: бисквитный рулет со сгущенным молоком.