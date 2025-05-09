Нежный пудинг без выпечки: всего вам понадобится 5 ингредиентов и 20 минут

Банановый пудинг – уникальный десерт с неповторимым вкусом, который непременно поразит и семью, и друзей. Этот десерт готовится легко и быстро.

Получится такой пудинг нежнейшим, и может составить конкуренцию любому торту. Рецептом нежного бананового пудинга делится 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Нежные, мягкие внутри и с золотистой корочкой: самый идеальный рецепт сырников Нежный банановый пудинг Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 2 спелых банана;

– 1,5 стакана молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 щепотка ванильного экстракта;

– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала. Приготовление: Бананы разомните вилкой. Добавьте сахар и стакан молока. Все перемешайте.

Подогрейте до теплого состояния и влейте еще молоко и введите крахмал. Заготовку заварите на медленном огне до загустения.

Массу постоянно помешивайте, иначе будут образовываться комочки. По желанию добавьте немного ванильного экстракта и куркумы.

Немного охладите массу и взбейте блендером. Поставьте охлаждаться в холодильник. Через несколько часов пудинг будет готов. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ароматный морковный кекс.