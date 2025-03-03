Все смешал и готово: рецепт невероятно нежного чизкейка, который должен попробовать каждый

Чизкейк завоевал сердца любителей десертов по всему миру. С первого же кусочка это лакомство дарит нежный вкус, который приятно расходится по всему рту, демонстрируя великолепное сочетание ингредиентов.

Стоит один раз попробовать десерт – и забыть его уже будет невозможно. Готовить это блюдо очень быстро, по принципу "все смешал и готово". Рецептом чизкейка делится 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.

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Нежный чизкейк – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов сливочного сыра "Филадельфия";

– 250 миллилитров сливок 33%;

– 3 яйца;

– 2 яичных желтка;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

Перемешайте миксером все по очереди: сливочный сыр и сливки, добавьте сахар и ваниль, по одному добавьте яйца, продолжая взбивать, далее желтки. Завершающим продуктом является мука – и снова все хорошо перемешайте миксером.

Вылейте смесь в силиконовую форму. В разогретую духовку до 170 градусов поставьте чизкейк на 25 минут.

После этого включите режим "гриль" и температуру 220 градусов, и готовьте еще 5 минут.

Остудите чизкейк при комнатной температуре, поставьте в холодильник минимум на 3 часа. И только тогда пробуйте.

Готово!

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