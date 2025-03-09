Просеивать или нет: эту ошибку с мукой допускают даже опытные

Во многих рецептах блинов часто подчеркивается важность просеивания муки. Однако значительное количество хозяек решают пропускать этот шаг, используя муку, не просеивая ее через сито.

Зато опытные хозяйки настойчиво отстаивают эту практику. Так что же делать – просеивать или нет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Зачем просеивать муку

Необходимость просеивания выходит за рамки простого желания очистить ее. Хотя эта процедура не может существенно улучшить чистоту, она играет решающую роль в оксигенации. Этот процесс эффективно насыщает продукт кислородом, способствуя повышению его общего качества.

Добавление просеянной муки в тесто для блинов значительно улучшает текстуру блюда. Так, блюдо получается более мягким, рыхлым и нежным.



Надо ли просеивать муку для блинов / Фото Unsplash

Кроме того, просеянный ингредиент улучшает способность дрожжей активироваться в тесте. Однако учитывать это нужно только в том случае, когда эти дрожжи упоминаются в рецепте блинов.

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