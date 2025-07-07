Когда нет времени, а закуска нужна: хрустящие и пикантные огурцы по-корейски
- Огурцы по-корейски отлично сочетаются с мясом, отбивными или рыбными блюдами.
- Такой легкий овощной салат понравится всем любителям острого.
Имея лишь горстку ингредиентов и пакет, хозяйки могут без особых усилий приготовить сочное, хрустящее и пикантное блюдо – огурцы по-корейски.
Через несколько часов у вас будет готова пикантная закуска к мясу, рыбе, картофелю. Рецептом огурцов по-корейски делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Лилию Цвит.
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Огурцы по-корейски
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов огурцов;
– 2 столовые ложки кунжута белого;
– 1 чайная ложка соли каменной;
– 1 чайная ложка перца чили;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка уксуса яблочного;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 зубчика чеснока;
– 5 перьев зеленого лука.
Приготовление:
- Помойте огурцы вместе с кожурой. Разрежьте пополам, а затем каждую половинку грубыми брусочками. Сложите их в плотный пакет.
- Нарежьте мелко зеленый лук. Добавьте его к огурцам. Затем кунжут, соль, перец, соевый соус, уксус, выжатый чеснок и сахар.
- Плотно закройте или завяжите пакет и хорошо потрясите, чтобы все перемешалось. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
- Достаньте огурцы из холодильника, подавайте как закуску к основному блюду или как самостоятельный салат.
Приятного аппетита!
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