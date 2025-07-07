Когда нет времени, а закуска нужна: хрустящие и пикантные огурцы по-корейски

Имея лишь горстку ингредиентов и пакет, хозяйки могут без особых усилий приготовить сочное, хрустящее и пикантное блюдо – огурцы по-корейски.

Через несколько часов у вас будет готова пикантная закуска к мясу, рыбе, картофелю. Рецептом огурцов по-корейски делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Лилию Цвит. Читайте также Консервированные помидоры черри, что станут находкой зимой: рецепт лучшей закуски Огурцы по-корейски Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 2 столовые ложки кунжута белого;

– 1 чайная ложка соли каменной;

– 1 чайная ложка перца чили;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка уксуса яблочного;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 зубчика чеснока;

– 5 перьев зеленого лука. Приготовление: Помойте огурцы вместе с кожурой. Разрежьте пополам, а затем каждую половинку грубыми брусочками. Сложите их в плотный пакет.

Нарежьте мелко зеленый лук. Добавьте его к огурцам. Затем кунжут, соль, перец, соевый соус, уксус, выжатый чеснок и сахар.

Плотно закройте или завяжите пакет и хорошо потрясите, чтобы все перемешалось. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Достаньте огурцы из холодильника, подавайте как закуску к основному блюду или как самостоятельный салат. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: малосольные огурчики сухого соления.