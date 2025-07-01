9 июля, 14:10
Пышные и хрустящие сезонные оладьи: ими можно принимать самых взыскательных гостей
Основні тези
- Нежные и очень вкусные кабачковые оладьи с сыром можно быстро пожарить на сковороде.
- Блюдо всегда выручит, если нужно приготовить быстрый обед или ужин для семьи и гостей.
Кабачковые оладьи с сыром – кулинарный шедевр, сочетающий в себе простоту и вкус. Это легкое в приготовлении блюдо является сытным вариантом для быстрого обеда без лишних хлопот.
Такие оладьи напоминают драники, и их тоже вкуснее всего подавать со сметаной. Рецептом оладий из кабачков и сыра делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Оладьи из кабачков и сыра
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 100 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– 2 стакана муки;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачок на терке, лишнюю жидкость слейте. Натрите сыр на терке.
- Переложите массу в миску, добавьте яйцо, сыр и муку. Тогда соль и перец. Смешайте все ингредиенты до однородности.
- Жарьте оладьи 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
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