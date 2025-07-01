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9 июля, 14:10
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Пышные и хрустящие сезонные оладьи: ими можно принимать самых взыскательных гостей

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Нежные и очень вкусные кабачковые оладьи с сыром можно быстро пожарить на сковороде.
  • Блюдо всегда выручит, если нужно приготовить быстрый обед или ужин для семьи и гостей.

Кабачковые оладьи с сыром – кулинарный шедевр, сочетающий в себе простоту и вкус. Это легкое в приготовлении блюдо является сытным вариантом для быстрого обеда без лишних хлопот.

Такие оладьи напоминают драники, и их тоже вкуснее всего подавать со сметаной. Рецептом оладий из кабачков и сыра делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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    Оладьи из кабачков и сыра

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 300 граммов кабачков;
    – 100 граммов сыра;
    – 1 яйцо;
    – 2 стакана муки;
    – соль, перец – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Натрите кабачок на терке, лишнюю жидкость слейте. Натрите сыр на терке.
       
    2. Переложите массу в миску, добавьте яйцо, сыр и муку. Тогда соль и перец. Смешайте все ингредиенты до однородности.
       
    3. Жарьте оладьи 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной.

    Приятного аппетита!

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