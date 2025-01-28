Сокровище, а не рецепт: оладьи, которые всегда получаются пышными – какой секрет знают не все
Нет лучшего начала дня, чем ароматные оладьи. Добавить к ним сметану или варенье – и можно идти покорять мир.
Этот рецепт оладий еще никого не подводил. Он обеспечивает невероятную нежность блинов, каждый из которых получается очень воздушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Daily News.
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Рецепт пышных оладий
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов кефира;
– 300 – 350 граммов муки;
– 60 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– щепотка соли;
– масло – для жарки.
Приготовление:
Чтобы оладьи были пышными, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это главный секрет идеального результата.
Смешайте кефир с сахаром, яйцом и солью. Добавьте муку и соду и тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть густым и медленно стекать с ложки одной лентой, держа форму.
Если тесто получилось жидким, добавьте еще муки до достижения нужной консистенции. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы сода начала действовать.
Разогрейте сковородку и налейте масло. Выкладывайте тесто ложкой, не перемешивая его в миске. После того, как перевернете оладьи, уменьшите огонь, чтобы они равномерно пропеклись.
Выкладывайте готовые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Пока оладьи теплые, подавайте их с вареньем или медом.
Приятного аппетита!
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