Омлет в лаваше с оригинальной начинкой: лучший завтрак за 10 минут

Лаваш и яйца являются универсальными ингредиентами для приготовления различных блюд. От закусок до омлетов и запеканок – эти двое безупречно дополняют друг друга, предлагая множество возможностей для экспериментов.

Например, можно сделать невероятно вкусный и быстрый завтрак. 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ptashka_nadia делится рецептом омлета из лаваша и яиц с оригинальной начинкой. Читайте также Изысканно, быстро и полезно: готовим низкокалорийный салат из рукколы и креветок Как приготовить вкусный омлет в лаваше? Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 сырный лаваш;

– 1 – 2 яйца;

– соль, перец – по вкусу;

– моцарелла;

– колбаса;

– зелёный лук;

– помидоры. Приготовление: Взбейте яйца, вылейте на сковороду и дайте прихватиться.

Сверху выложите лаваш. Когда возьмется к яйцам – переверните.

Сверху выложите начинку из сыра, колбасы, помидоров и лука.

Сложите на половину, немного обжарьте с двух сторон и подавайте. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: французские тосты с томатами на завтрак.