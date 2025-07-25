25 июля, 12:35
Омлет в лаваше с оригинальной начинкой: лучший завтрак за 10 минут
Основні тези
- Омлет в лаваше – это вкусное и быстрое блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака.
- Для приготовления понадобится лаваш, яйца и начинка на ваш вкус.
Лаваш и яйца являются универсальными ингредиентами для приготовления различных блюд. От закусок до омлетов и запеканок – эти двое безупречно дополняют друг друга, предлагая множество возможностей для экспериментов.
Например, можно сделать невероятно вкусный и быстрый завтрак. 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ptashka_nadia делится рецептом омлета из лаваша и яиц с оригинальной начинкой.
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Как приготовить вкусный омлет в лаваше?
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 сырный лаваш;
– 1 – 2 яйца;
– соль, перец – по вкусу;
– моцарелла;
– колбаса;
– зелёный лук;
– помидоры.
Приготовление:
- Взбейте яйца, вылейте на сковороду и дайте прихватиться.
- Сверху выложите лаваш. Когда возьмется к яйцам – переверните.
- Сверху выложите начинку из сыра, колбасы, помидоров и лука.
- Сложите на половину, немного обжарьте с двух сторон и подавайте.
Приятного аппетита!
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