Нежный, ароматный и сытный: завтрак за 5 минут, который Эктор готовит каждое утро

Несмотря на утреннюю суету, можно приготовить вкусную и питательную еду, чтобы зарядиться энергией на весь день. Омлет с помидорами и лососем станет идеальным вариантом для такого завтрака.

На его приготовление понадобится всего 5 минут. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво. Читайте также Котлета по-киевски: сочный рецепт от Кацурина Омлет с помидорами и лососем от Эктора Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– яйца;

– томаты;

– крем-сыр;

– специи – по вкусу;

– слабосоленый лосось. Как приготовить такой завтрак: смотрите видео Приготовление: Взбейте яйца до однородности. Приготовьте омлет на сковородке.

Нарежьте томаты кружочками, намажьте их крем-сыром и выложите на омлет.

Посыпьте любимыми специями и добавьте кусочки слабосоленого лосося.

Складываем омлет пополам, как тост – и готово. Приятного аппетита! Интересно: как приготовить на завтрак идеальные сырники.