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6 мая, 12:35
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Нежный, ароматный и сытный: завтрак за 5 минут, который Эктор готовит каждое утро

Марта Касиянчук

Несмотря на утреннюю суету, можно приготовить вкусную и питательную еду, чтобы зарядиться энергией на весь день. Омлет с помидорами и лососем станет идеальным вариантом для такого завтрака.

На его приготовление понадобится всего 5 минут. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Омлет с помидорами и лососем от Эктора

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– яйца;
– томаты;
– крем-сыр;
– специи – по вкусу;
– слабосоленый лосось.

Как приготовить такой завтрак: смотрите видео

Приготовление:

  1. Взбейте яйца до однородности. Приготовьте омлет на сковородке.
     
  2. Нарежьте томаты кружочками, намажьте их крем-сыром и выложите на омлет.
     
  3. Посыпьте любимыми специями и добавьте кусочки слабосоленого лосося.
     
  4. Складываем омлет пополам, как тост – и готово.

Приятного аппетита!

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