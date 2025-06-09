Как у бабушки: готовим орешки со сгущенкой, которые вернут в детство

Каждый в детстве обожал это лакомство – дня поездки к бабушке ждали еще с большим нетерпением, ведь там уже готовились орешки со сгущенкой. Теперь уже можно готовить их на собственной кухне когда вздумается.

Процесс несложный, но для выпекания "скорлупок" необходимо использовать специальные формы. 24 Канал со ссылкой на кулинара Марию Михальченко делится рецептом приготовления орешков со сгущенкой. Читайте также От них будут в восторге все: готовим конфеты "Трюфель-тирамису" Орешки со сгущенным молоком Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 10 – 12 Ингредиенты для теста:

– 400 граммов муки;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 0,25 чайной ложки соли;

– 200 граммов сливочного масла;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 0,5 чайной ложки ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 0,5 чайной ложки уксуса.



Для начинки:

– сгущенное молоко. Приготовление: Смешайте муку, крахмал, соль. Перемешайте.

В отдельной емкости смешайте масло, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером в течение 1 минуты.

Добавьте по одному яйцу, каждый раз перемешивая их миксером. Теперь соду, погашенную уксусом. Перемешайте миксером до однородности.

Всыпьте сухие ингредиенты и доведите миксером до однородности, а затем продолжайте месить тесто руками.

Сформируйте из теста небольшие шарики. Разогрейте форму для приготовления орешков и выложите в ячейки заготовки.

Выпекайте орешки на огне, ниже среднего, до золотистого цвета. Тогда обработайте с помощью мелкой терки края.

Наполните орешки сгущенным молоком, которое предварительно отварили в течение 3 часов после закипания воды. Можно смаковать на вкус. Готово! Тоже приготовьте: невероятно летний десерт из клубники и творога.