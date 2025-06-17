Проверяем масло на подлинность: 7 простых методов распознать подделку

В большинстве семей сливочное масло является повсеместным ингредиентом, который служит для разнообразных кулинарных целей. Главный нюанс – оно должно быть свежим и качественным, а не поддельным.

К сожалению, много недобросовестных производителей пишут на обертках "продукт масляный", "содержит масло", но это не свидетельствует о его высоком качестве. Как отличить натуральное масло от подделки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на informator.ua.

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Как проверить масло на подлинность

Проверка в горячей воде

Качественное сливочное масло должно полностью растворяться в воде, приобретая молочный цвет. Важно, что масло должно растворяться без осадка или хлопьев, поскольку эти показатели свидетельствуют о потенциальных проблемах с качеством.

С помощью сковороды

Разогретая сковородка резко среагирует на кусочек сливочного масла. При контакте с горячей поверхностью маргарин начинает шипеть, разбрызгиваясь и разлетаясь в разные стороны, а натуральный продукт – просто быстро растает.

Марганцовкой и йодом

Можно провести простой тест, растворив масло в воде и добавив 1 – 2 капли йода. Если раствор остается неизменным и не содержит следов йода через несколько часов, это свидетельствует о наличии натурального продукта. И наоборот, если смесь приобретает коричневый оттенок – продукт не является натуральным.

Замораживание

Потребители могут заморозить продукт, а после размораживания попробовать нарезать его ножом, не дав полностью разморозиться. Если сливочное масло режется на идеальные кусочки без всяких трещин, это, скорее всего, синтетический растительный жир. В отличие от него, настоящее сливочное масло имеет тенденцию к растрескиванию и более тяжелому намазыванию на хлеб.



Как проверить настоящее ли масло / Фото Unsplash

Попробовать на вкус

Сливочное масло из натуральных продуктов на вкус будет как молоко и сливки. Если чувствуются другие вкусы – это подделка.

Оставить при комнатной температуре

Температуры плавления сливочного масла и растительных жиров существенно отличаются. Если оставить настоящее масло при комнатной температуре, оно быстро размягчается, напоминая растопленное состояние, тогда как маргарин плавится намного медленнее.

Проверка с помощью водки

Нагревая спирт до 60 градусов по Цельсию и выливая его на кусок сливочного масла, потребители могут наблюдать значительную реакцию. Если водка приобретает насыщенный желтый цвет, это свидетельствует о наличии в продукте искусственных красителей.

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