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9 июня, 12:31
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Апельсиновые панкейки с клубничным сорбетом: 2 рецепта со вкусом лета

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Панкейки можно приготовить с изюминкой – апельсиновым соком. Они получатся нежными и с кислинкой одновременно.
  • А подать с ягодным сорбетом, что не только идеально дополнит вкус, но и подчеркнет его.

Панкейки являются идеальным выбором для завтрака – и обычно их дополняют ягодами, фруктами или любимыми топингами. Но, почему бы не попробовать подать блины с охлаждающим сорбетом?

Летний сорбет из клубники и банана подчеркнет нежность и кислинку панкейков, которые можно приготовить с апельсиновым соком. Рецептом апельсиновых панкейков с сорбетом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.

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    Апельсиновые панкейки

    • Время: 25 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 1 яйцо;
    – 150 миллилитров апельсинового сока;
    – 160 граммов муки;
    – 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
    – 1 – 2 столовые ложки сахара;
    – 2 столовые ложки масла;
    – цедра апельсина, ваниль – по желанию.

    Приготовление:

    1. Взбейте яйцо с сахаром до легкой пены. Добавьте сок, масло, цедру, ваниль – перемешайте.
       
    2. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, затем всыпьте к жидким ингредиентам.
       
    3. Перемешайте до однородности – тесто должно получиться густоватое, но текучее.
       
    4. Жарьте на сухой антипригарной сковороде на среднем огне. Переворачивайте, когда появятся пузырьки. Подавайте с ягодами, сливками или сорбетом.

    Как приготовить такой завтрак: смотрите видео

    Домашний сорбет

    • Время: 15 минут
    • Порции: 2

    Ингредиенты:
    – 1 банан (замороженный кружочками);
    – 200 граммов замороженной клубники;
    – 5 – 6 кубиков замороженного сока;
    – мед – по желанию.

    Приготовление:

    1. Все сложите в мощный блендер.
       
    2. Пробейте до однородной текстуры. Если масса слишком густая – добавьте еще кубик сока.
       
    3. Можно сразу подать или поставить в морозилку на 10 минут – для более плотной текстуры. И тогда подавайте с панкейками.

    Приятного аппетита!

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