Апельсиновые панкейки с клубничным сорбетом: 2 рецепта со вкусом лета

Панкейки являются идеальным выбором для завтрака – и обычно их дополняют ягодами, фруктами или любимыми топингами. Но, почему бы не попробовать подать блины с охлаждающим сорбетом?

Летний сорбет из клубники и банана подчеркнет нежность и кислинку панкейков, которые можно приготовить с апельсиновым соком. Рецептом апельсиновых панкейков с сорбетом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину. Читайте также Хрустящие и золотистые: готовим бельгийские вафли, что идеально дополнят трапезу Апельсиновые панкейки Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров апельсинового сока;

– 160 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 – 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки масла;

– цедра апельсина, ваниль – по желанию. Приготовление: Взбейте яйцо с сахаром до легкой пены. Добавьте сок, масло, цедру, ваниль – перемешайте.

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, затем всыпьте к жидким ингредиентам.

Перемешайте до однородности – тесто должно получиться густоватое, но текучее.

Жарьте на сухой антипригарной сковороде на среднем огне. Переворачивайте, когда появятся пузырьки. Подавайте с ягодами, сливками или сорбетом. Как приготовить такой завтрак: смотрите видео Домашний сорбет Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 банан (замороженный кружочками);

– 200 граммов замороженной клубники;

– 5 – 6 кубиков замороженного сока;

– мед – по желанию. Приготовление: Все сложите в мощный блендер.

Пробейте до однородной текстуры. Если масса слишком густая – добавьте еще кубик сока.

Можно сразу подать или поставить в морозилку на 10 минут – для более плотной текстуры. И тогда подавайте с панкейками. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: сладкая творожная намазка на хлеб.