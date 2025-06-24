Таких соленых панкейков вы еще не пробовали: королевский завтрак от Эктора
- Соленые панкейки с ветчиной, сыром и соусом бешамель – универсальное блюдо, которое можно есть и на завтрак, и на обед, и ужин.
- Это вкусные блины, которые сочетают в себе нежность теста, соленость ветчины и сыра, и сливочность соуса.
Соленые панкейки набирают популярность как универсальное блюдо, подходящее для любого приема пищи в течение дня. Эти мягкие, воздушные блины искусно переслаиваются пикантной ветчиной и сочным сыром, и все это окутывается сливочным соусом бешамель.
Это хороший способ удивить себя или близких вкусненьким. Рецептом панкейков с ветчиной, сыром под соусом бешамель делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
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Панкейки с ветчиной, сыром и соусом бешамель
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Ингредиенты для блинов:
– 560 граммов муки;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 2 грамма соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 500 миллилитров молока;
– 4 яйца.
Для начинки:
– 150 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра.
Для соуса:
– 30 граммов масла сливочного;
– 30 граммов муки;
– 300 миллилитров молока;
– соль и мускатный орех – по вкусу.
Приготовление:
- Для соуса бешамель в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и помешивайте до однородности.
- Влейте молоко, постоянно помешивая до загустения. Приправьте солью и мускатным орехом. Для более выраженного вкуса добавьте в бешамель тертый пармезан.
- Для панкейков яйца взбейте с солью до легкой пены, влейте молоко, добавьте смесь муки с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Перелейте в мешочек или кувшин.
- На хорошо разогретую сковороду налейте тонкий слой теста и на среднем огне подрумяньте его. Выложите кусочки сыра и ветчины, налейте еще немного теста сверху. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки – примерно по 2 минуты.
- Выложите горячие панкейки в форму и полейте соусом бешамель, посыпьте сверху натертым сыром. Поставьте в духовку запекаться до золотистой корочки 5 – 7 минут при температуре 180 градусов.
Готово!
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