Таких соленых панкейков вы еще не пробовали: королевский завтрак от Эктора

Соленые панкейки набирают популярность как универсальное блюдо, подходящее для любого приема пищи в течение дня. Эти мягкие, воздушные блины искусно переслаиваются пикантной ветчиной и сочным сыром, и все это окутывается сливочным соусом бешамель.

Это хороший способ удивить себя или близких вкусненьким. Рецептом панкейков с ветчиной, сыром под соусом бешамель делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Панкейки с ветчиной, сыром и соусом бешамель

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6

Ингредиенты для блинов:

– 560 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 2 грамма соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 500 миллилитров молока;

– 4 яйца.



Для начинки:

– 150 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра.



Для соуса:

– 30 граммов масла сливочного;

– 30 граммов муки;

– 300 миллилитров молока;

– соль и мускатный орех – по вкусу.

Приготовление:

Для соуса бешамель в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и помешивайте до однородности.

Влейте молоко, постоянно помешивая до загустения. Приправьте солью и мускатным орехом. Для более выраженного вкуса добавьте в бешамель тертый пармезан.

Для панкейков яйца взбейте с солью до легкой пены, влейте молоко, добавьте смесь муки с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Перелейте в мешочек или кувшин.

На хорошо разогретую сковороду налейте тонкий слой теста и на среднем огне подрумяньте его. Выложите кусочки сыра и ветчины, налейте еще немного теста сверху. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки – примерно по 2 минуты.

Выложите горячие панкейки в форму и полейте соусом бешамель, посыпьте сверху натертым сыром. Поставьте в духовку запекаться до золотистой корочки 5 – 7 минут при температуре 180 градусов.

Готово!

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