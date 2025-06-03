3 июня, 14:19
Паштет на миллион за "2 копейки": эта намазка поднимет бутерброды на новый уровень
Основні тези
- Готовить паштет из рыбной консервы и творога не решится каждый. Но, попробовав раз, будет делать это снова и снова.
- Соединив несочетаемые ингредиенты можно получить оригинальную намазку, которая обычные бутерброды превратит в кулинарный шедевр.
Паштет обычно готовят из мяса, субпродуктов или рыбы. Он становится идеальным вариантом для завтраков и обеденных перекусов. Можно и поэкспериментировать с непривычными комбинациями ингредиентов.
Например, сделать паштет из рыбной консервы и творога. Рецептом намазки, которая сделает ваши бутерброды оригинальными, делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.
Читайте также Еще не пробовали – много потеряли: быстрая и бюджетная намазка из шпрот
Паштет из горбуши и сыра
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 банка горбуши в собственном соку;
– 0,5 пучка душистого свежего укропа;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов мелкозернистого творога;
– перец и соль – по вкусу.
Приготовление:
- Достаньте из банки горбушу. Уберите из нее все кости и снимите кожуру. Выложите консерву на отдельную тарелку и хорошо разомните вилкой.
- Далее выложите консервы в глубокую емкость. Добавьте творог и сливочное масло комнатной температуры.
- Измельчите укроп на разделочной доске и добавьте его в миску к другим ингредиентам.
- Посолите рыбную пасту по вкусу, добавьте немного черного перца. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы намазка настоялась.
Готово!
Тоже вкусно: соус "Тартар" за 5 минут.