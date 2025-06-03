Паштет на миллион за "2 копейки": эта намазка поднимет бутерброды на новый уровень

Паштет обычно готовят из мяса, субпродуктов или рыбы. Он становится идеальным вариантом для завтраков и обеденных перекусов. Можно и поэкспериментировать с непривычными комбинациями ингредиентов.

Например, сделать паштет из рыбной консервы и творога. Рецептом намазки, которая сделает ваши бутерброды оригинальными, делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

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Паштет из горбуши и сыра

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 банка горбуши в собственном соку;

– 0,5 пучка душистого свежего укропа;

– 100 граммов сливочного масла;

– 150 граммов мелкозернистого творога;

– перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

Достаньте из банки горбушу. Уберите из нее все кости и снимите кожуру. Выложите консерву на отдельную тарелку и хорошо разомните вилкой.

Далее выложите консервы в глубокую емкость. Добавьте творог и сливочное масло комнатной температуры.

Измельчите укроп на разделочной доске и добавьте его в миску к другим ингредиентам.

Посолите рыбную пасту по вкусу, добавьте немного черного перца. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы намазка настоялась.

Готово!

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