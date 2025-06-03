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3 июня, 14:19
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Паштет на миллион за "2 копейки": эта намазка поднимет бутерброды на новый уровень

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Готовить паштет из рыбной консервы и творога не решится каждый. Но, попробовав раз, будет делать это снова и снова.
  • Соединив несочетаемые ингредиенты можно получить оригинальную намазку, которая обычные бутерброды превратит в кулинарный шедевр.

Паштет обычно готовят из мяса, субпродуктов или рыбы. Он становится идеальным вариантом для завтраков и обеденных перекусов. Можно и поэкспериментировать с непривычными комбинациями ингредиентов.

Например, сделать паштет из рыбной консервы и творога. Рецептом намазки, которая сделает ваши бутерброды оригинальными, делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

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Паштет из горбуши и сыра

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 банка горбуши в собственном соку;
– 0,5 пучка душистого свежего укропа;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов мелкозернистого творога;
– перец и соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Достаньте из банки горбушу. Уберите из нее все кости и снимите кожуру. Выложите консерву на отдельную тарелку и хорошо разомните вилкой.
     
  2. Далее выложите консервы в глубокую емкость. Добавьте творог и сливочное масло комнатной температуры.
     
  3. Измельчите укроп на разделочной доске и добавьте его в миску к другим ингредиентам.
     
  4. Посолите рыбную пасту по вкусу, добавьте немного черного перца. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы намазка настоялась.

Готово!

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